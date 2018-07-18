Укрощение «Тайфуна»: кадры учений спецназа ВВО

Боевые возможности новейших автомобилей повышенной защищенности «Тайфун» испытали на учениях бойцы спецназа Восточного военного округа.

По легенде учений, отряд, передвигавшийся на «Тайфунах», попал в засаду террористов. Подрыв муляжа фугаса должен был заблокировать движение колонны.

Обычный грузовик при подрыве бомбы оказался бы уничтоженным. Но «Тайфун», благодаря особой конструкции, способен выдержать взрыв восьми килограммов тротила и обстрел бронебойными пулями.

В итоге спецназ при поддержке своих товарищей, ехавших на бронеавтомобилях сопровождения «Тигр», дал огневой отпор условному противнику и продолжил движение.