Ракетчики ПВО сбили «нарушителей» воздушных границ над Балтикой

На одном из полигонов, дислоцированном в Калининградской области, прошло плановое тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны по охране воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

В ходе практической части учения расчетами модернизированных зенитных ракетных систем С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили истребители Су-30СМ и Су-27 авиабазы морской авиации флота.

Находясь на марше в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы «противника». В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала его. После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексов С-300, а также по поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

В завершение мероприятия расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, в ходе которых воздушные цели условного противника были уничтожены.