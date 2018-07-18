Финал «Победы» собрал почти тысячу юнармейцев со всей России

Около тысячи юнармейцев со всех уголков России принимают участие в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Об этом сообщил на ее открытии в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

«На площадке парка "Патриот" собралась почти тысяча молодых людей, представляющих все уголки нашей родины. Для вас подготовлена интересная культурно-образовательная программа. А самое главное, у вас хорошие условия для общения и поиска новых друзей. Желаю вам, чтобы проявили свой характер, свою волю, закалили себя. Разрешите финал Всероссийской военно-патриотической игры "Победа" объявить открытым», - сказал Панков.

Финальные конкурсы проходят на площадках военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» уже второй год. Традиционно в конкурсной программе финала игры массово принимают участие юнармейские команды.

Финал «Победы» пройдет с 18 по 21 июля. Среди участников, помимо юнармейцев, кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и участники молодежных организаций.

Молодые патриоты будут участвовать в конкурсах и состязаниях на выносливость и скорость, проявят навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях и оказании первой помощи. Конкурсная программа представлена шестью дисциплинами.