Сторожевик Балтфлота «Ярослав Мудрый» покинул порт Лимасол

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из кипрского порта Лимасол и взял курс в назначенный район Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

Во время делового захода российского корабля в Лимасол военные моряки пополнили необходимые корабельные запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, был проведен плановый осмотр устройств и механизмов корабля.

Заход в Лимасол является третьим по счету с начала дальнего похода корабля Балтийского флота.

Сторожевой корабль покинул военную гавань Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.