Древнейший сирийский город Босра перешел под контроль армии САР

Под контроль правительственных войск Сирии возвращен один из древнейших городов страны - Босра. Наряду с Пальмирой это жемчужина Ближнего Востока, а ее история насчитывает более двух тысячелетий.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР боевики и их семьи согласились прекратить противостояние и сложить оружие.

Кто-то решил уехать в родной город, другие остались и присоединились к сирийской армии. Только за прошедшие сутки теперь уже бывшие боевики сдали сотни единиц оружия, а также несколько танков и зенитных пулеметов.

«Россия им (бывшим боевикам - прим. ред.) дает гарантии нормального процесса возвращения к мирной жизни», - рассказал корреспонденту «Звезды» офицер ЦПВС Михаил Киласьев.

От войны из Босры бежало больше 13 тысяч семей. Теперь, когда над городом вновь поднят сирийский флаг, а гарантом безопасности выступает Россия, они массово возвращаются в свои дома.

Местные власти, в свою очередь, заняты восстановлением подачи воды, электричества и готовят места для размещения беженцев.