Российские мотострелки отправились в Китай для участия в «АрМИ-2018»

Команда мотострелков ВС РФ отправилась в КНР для выступления на конкурсе Армейских международных игр-2018. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Команда Вооруженных Сил России отправилась в Китай для выступления в финале конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр. Доставка военнослужащих с техникой осуществляется военно-транспортной авиацией из аэродрома «Украинка» в Амурской области на один из аэродромов КНР», — говорится в сообщении.

Накануне мотострелки провели заключительную тренировку на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Определились четыре экипажа боевых машин , которые представят страну на международном этапе. Лучшую подготовку показали курсанты ДВОКУ.

В течение десяти дней военнослужащие будут привыкать к климату, подготовят технику и освоят особенности трассы полигона вблизи городского уезда Корла КНР.

Финальный международный этап конкурса «Суворовский натиск-2018» пройдет с 29 июля по 12 августа.

Ранее ТРК Звезда публиковала самую полную информацию о конкурсе «Суворовский натиск-2018».