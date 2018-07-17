Китайские военные перебросили в Россию военную технику

В Россию прибыли «Храбрецы» из Китая. Так называются бронемашины, которые вместе с другой техникой военные из Китая перебрасывают в нашу страну для участия в Армейских международных играх - 2018. Турнир стартует через десять дней.

Подготовка к турниру идет полным ходом. А китайцы, как убедился Алексей Казанников, даже освоили русский и уже отдают команды на великом и могучем.

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» примут участие военнослужащие из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа.