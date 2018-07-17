Минобороны заявило о готовности активизировать контакты с США по линии Генштабов

Министерство обороны России после российско-американского саммита, прошедшего накануне в Хельсинки, заявило о готовности активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также сообщается, что Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в сфере международной безопасности.

В минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.