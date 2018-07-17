Военнослужащие Северного флота оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Мурманской области

Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота оказывают помощь в тушении лесных пожаров на юге Мурманской области. По заявке местного лесничества для тушения лесного пожара, очаг которого возник неподалеку от поселка Алакуртти, привлекалось более 300 военнослужащих соединения и более десяти единиц штатной техники, в том числе пожарная машина АЦ-40, гусеничные тягачи МТЛБ-В, автомобили повышенной проходимости КамАЗ и «Урал».

Военнослужащие тушили очаги приземных возгораний, сухой валежник, невысокие деревья и кустарники, создавали противопожарные полосы, мешающие распространению огня и способствующие локализации очагов возгорания. К тушению природного пожара привлекаются только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и офицеры. Личный состав обеспечивается ранцевыми огнетушителями и средствами индивидуальной защиты.

В Мурманской области с 16 июля в связи с частым возникновением пожаров в лесной местности при посещении населением введен особый противопожарный режим, запрет на посещение лесов продлен до 23 июля.