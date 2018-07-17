Военные полицейские ЮВО вернулись домой из Сирии

Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Минобороны России. Сто военных полицейских самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации были доставлены на аэродром Моздок. На родной земле их встречали руководящий состав воинских частей и сослуживцы.

Военные полицейские выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций.

На авиабазе Хмеймим перед убытием в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих военной полиции государственными и ведомственными наградами. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей родины.

Из Сирии домой продолжают возвращаться российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.