ВВС Восточного военного округа уничтожили условного противника

В Восточном военном округе прошли учения сразу двух полков 11-й армии ВВС и ПВО. В воздух были подняты штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-34, экипажи которых работали по наземным целям на малых высотах и с учетом ландшафта местности.

Все бомбы легли точно в цель: на земле уничтожены укрытия, боевая техника и живая сила условного противника.