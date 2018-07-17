Названо самое популярное учебное заведение Минобороны РФ среди абитуриентов-2018

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) стало одним из самых популярных среди абитуриентов-2018. В текущем году в единственное на Дальнем Востоке командное училище поступило более одной тысячи рапортов от желающих обучаться. На одно место претендует не менее пяти человек. В самом училище, помимо предоставления результатов ЕГЭ, абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенске Амурской области, - одно из старейших военно-учебных заведений России. В нем проходят подготовку командиры для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. С 1940 по 2017 год военный вуз произвел 106 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Кроме ДВОКУ, у абитуриентов 2018 года популярны Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Средний конкурс в учебные заведения Минобороны по стране ожидается около 3,5 человека на место. Самый высокий конкурс фиксируется среди девушек - свыше 16 человек на место.