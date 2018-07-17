Бой в стратосфере: российские МиГ-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы

На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота отметили свой профессиональный праздник в небе и в ходе учебного боя уничтожили условного нарушителя воздушного пространства Российской Федерации.

В роли нарушителя выступил один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 18 тысяч метров имитировал проникновение в воздушное пространство России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на перехват цели по тревоге был подняты два экипажа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Перехватчики в ходе решения задач действовали на сверхзвуковых скоростях - более 2 200 километров в час, выполнили поиск и захват прицелом, а затем произвели электронный пуск по воздушной цели ракет дальнего радиуса действия.

Несмотря на применение «нарушителем» противоракетного маневра, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена. В ходе проверки также оценивались выполнение установленных нормативов и слаженность действий экипажей в паре.

Для усложнения выполнения задачи экипажам МиГ-31 было поручено самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО, перехватить и уничтожить «нарушителя».