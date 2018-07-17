«Храбрецы» из Китая прибыли в Новосибирск для участия в Армейских международных играх

На железнодорожную станцию Новосибирска прибыла военная техника Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая примет участие в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Военнослужащие из Китая привезли в Новосибирск четыре единицы техники - бронированные машины пехоты «Храбрец», грузовой и легковой автомобиль. Также в столицу региона прибыли первые члены команды НОАК - механики-водители и офицеры, отвечающие за подготовку участников конкурса. Военнослужащие из Китая прошли предварительный медицинский осмотр. Доставку военной техники на полигон Кольцово, где пройдут международные соревнования, выполнили российские военнослужащие. Безопасность во время движения механизированной колонны обеспечили сотрудники ВАИ Новосибирского гарнизона.

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» примут участие военнослужащие из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа.