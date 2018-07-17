В ЗВО подготовят 12 тысяч специалистов для новейшей бронетехники

Более 12 тысяч младших специалистов будет подготовлено в учебных центрах Западного военного округа для эксплуатации новейшей бронетехники поступающей в войска по программе перевооружения.

Обучение ведется по 40 военно-учетным специальностям. За 4 месяца из новобранцев, призванных в армию весной этого года подготовят механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров танков Т-72Б3 и Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц Мста-СМ2.

В окружных учебных центрах в Ленинградской, Московской и Владимирской областях проведена модернизация полигонов, установлены новые мишенные комплексы с мультимидийной сменой тактической обстановки и электронным контролем результатов стрельб.

В ноябре курсантам предстоит сдать зачеты и выполнить упражнения контрольных стрельб из комплекса вооружения своих боевых машин.