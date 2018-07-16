Подлодка Балтфлота уничтожила «противника»

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Балтийского флота (БФ) «Дмитров» в ходе учения успешно провела стрельбы из подводного положения по надводным целям. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Перед экипажем ДЭПЛ стояла задача скрытно выйти в район стоянки отряда боевых кораблей условного противника, который обозначали противолодочные корабли Балтийской военно-морской базы, и атаковать их торпедным вооружением.

ДЭПЛ «Дмитров» подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку. После этого экипаж подводной лодки отработал действия по уклонению от ответного удара условного противника. Всего было выпущено две торпеды, которые точно поразили цели.