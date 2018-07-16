Правила конкурса «Танковый биатлон»

Конкурс «Танковый биатлон» пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа.

Состязания проводятся в несколько этапов. В составе команды четыре экипажа (три основных и один запасной), группа тренеров и обеспечивающий персонал - всего не более 20 человек.

Соревнование состоит из двух оборочных туров и финала. Первый этап будет включать в себя индивидуальную гонку на маршруте в 21 километр. Второй этап состоится в формате эстафеты. В нем будут участвовать 12 команд. А в финал выйдут лишь четыре команды, показавшие самые лучшие результаты.