РСЗО «Ураган» и «Смерч» нанесли удар по «противнику» на полигоне в Кемеровской области

На полигонах Кемеровской области стартовали учения, в которых примут участие 6 500 артиллеристов, свыше 1 300 артиллерийских комплексов Центрального военного округа. Бойцы будут осваивать опыт военных конфликтов.

В ходе учений по мишеням били тяжелые самоходные пушки. Эти гаубицы могут и послать снаряды на десятки километров, и уничтожить цель практически в упор. А вот специализация реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» - наносить удары по условному врагу, который скрывается вне зоны прямой видимости.

Задача расчетов во время этих учений - не только уничтожить цель, но и максимально быстро перевести технику из походного положения в боевое. Маневры будут вестись как в дневное, так и в ночное время.

Всего в учениях будет задействовано 1 300 единиц вооружения и военной техники, включая самоходные пушки «Малка», самоходные минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган», 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Мста-С» и самоходные противотанковые комплексы «Шторм-С».