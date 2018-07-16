Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военно-спортивная игра «Победа» станет международной

Ян Брацкий
14:13 16.07.2018
Всероссийская военная игра «Победа» может стать международной благодаря участию Казахстана.
Военно-спортивная игра «Победа» станет международной
Фото: unarmia / Facebook

Военно-спортивная игра «Победа» в 2019 году может стать международной благодаря участию в ней детской команды из Казахстана, сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения «Юнармия» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

«Сегодня на финал игры приглашены военные атташе из стран СНГ, мы будем показывать им и конкурсные испытания для детей, и парк "Патриот". На следующий год мы ставим для себя задачу сделать международный конкурс с привлечением команд из иностранных государств», - сказала она.

Слесаренко напомнила, что в этом году движение «Юнармия» заключило соглашение с военно-патриотической организацией Казахстана.

«Надеемся, что сможем предложить провести подобную игру в следующем году уже на территории Казахстана. Это будет такой же отборочный этап, как и в России, и финал будет проходить у нас с участием команды-победительницы из Казахстана», - уточнила Слесаренко.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий отметил, что идея с вовлечением иностранных команд в игру «Победа» «очень перспективна и важна».

«И то, что мы приглашаем на финальный этап игры военных атташе, показывает ее уникальные возможности. Мы максимально постараемся привлечь наших коллег из различных стран», - сказал он.

По словам Полетучего, военно-спортивная игра «Победа» является для молодого поколения прекрасной возможностью изучить историю России и ее вооруженных сил. В парке «Патриот», где с 18 по 21 июля пройдет финал игры, дети смогут посмотреть на уникальную экспозицию вооружений и военной техники. Кроме того, для детей и подростков проведут отдельные конкурсы параллельно с состязаниями военнослужащих на Армейских международных играх с 29 июля по 12 августа, сообщила журналистам на пресс-конференции Елена Слесаренко.

«На всех конкурсах Армейских международных игр - 2018 будут проходить юнармейские этапы. Регионам предложено 20 соревнований, все согласовано», - сказала она.

Слесаренко добавила, что конкурсы для детей будут отличаться от «взрослых» конкурсов.

«Конечно, "Танковый биатлон" мы среди детей проводить не будем. У нас будут велобиатлон, военно-спортивные эстафеты, стрельба, дог-биатлон. Наши юнармейцы будут экспертами на конкурсе "Полевая кухня"», - перечислила она.

Слесаренко выразила уверенность, что на всех этапах Армейских международных игр юнармейцы найдут для себя массу интересных занятий: посмотрят на конкурсы военнослужащих и проявят себя с лучшей стороны в собственных состязаниях. В свою очередь, Сергей Полетучий напомнил, что движение «Юнармия» приобрело сегодня массовый характер и в его рядах насчитывается до 250 тысяч детей и подростков от восьми до 18 лет.

«Они востребованы, приобретают новые умения и знания. Юные патриоты активны: они побывали в горах Кавказа, успели посетить Северный полюс, участвуют в вахтах памяти в своих регионах, поддерживают ветеранов, занимаются сбором гуманитарной помощи для школьников в Сирии», - перечислил Полетучий.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на полигонах семи государств.

Более 800 юнармейцев из 85 регионов России примут участие в конкурсе «Дорога победителей», военно-исторической реконструкции, а также отточат навыки боевой и строевой подготовки в финале военно-спортивной игры «Победа», сообщила журналистам Слесаренко. По ее словам, заключительный этап всероссийской игры пройдет на территории подмосковного парка «Патриот» с 18 по 21 июля.

«В прошлом году в игре участвовали 63 команды, в этом году - уже 85 команд из всех регионов страны. В парке "Патриот" будет создана атмосфера, которая вызовет у ребят особые чувства, которые помогут им думать в правильном направлении, для решения конкурсных заданий в рамках игры», - сказала она на пресс-конференции.

По словам Слесаренко, конкурсная программа представлена шестью дисциплинами. Конкурс «Дорога победителей» будет организован в зоне, где в прошлом году развернулась масштабная военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина». Участниками военно-спортивной игры «Победа» стали юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

В этом году в муниципальных этапах игры приняло участие более 136 тысяч человек, а в региональном - около 15 тысяч. Отборочные соревнования проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских частей и полигонов военных округов.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.07.2018, 14:14
Настало время поговорить обстоятельно - Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»
Дата16.07.2018, 14:13
Военно-спортивная игра «Победа» станет международной
Дата16.07.2018, 02:16
Голы Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучших на ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата14.07.2018, 08:47
Прыжок на орбиту: зачем России понадобился сверхбыстрый космический грузовик
Дата14.07.2018, 13:55
Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144 красноармейцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:49 В стране и мире
Видео
Путин впервые воспользовался лимузином «Кортеж» за рубежом
12:44 В стране и мире
Бюджетный комитет Госдумы поддержал пенсионную реформу
09:49 В стране и мире
Трамп объяснил плохие отношения с Россией глупостью США
07:20 Армия
Видео
Российские Су-25 в Киргизии нанесли удар неуправляемыми ракетами: видео
04:33 В стране и мире
Президент Хорватии выступила за поддержание диалога с Россией
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Видео
Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом
Видео
Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео
Видео
«Прямое оскорбление Британии»: жители Королевства возмутились обращением Трампа с Елизаветой II
«Чудовищная мощь из России»: американцы протестировали пулю Полева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.