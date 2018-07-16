Военно-спортивная игра «Победа» станет международной

Военно-спортивная игра «Победа» в 2019 году может стать международной благодаря участию в ней детской команды из Казахстана, сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения «Юнармия» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

«Сегодня на финал игры приглашены военные атташе из стран СНГ, мы будем показывать им и конкурсные испытания для детей, и парк "Патриот". На следующий год мы ставим для себя задачу сделать международный конкурс с привлечением команд из иностранных государств», - сказала она.

Слесаренко напомнила, что в этом году движение «Юнармия» заключило соглашение с военно-патриотической организацией Казахстана.

«Надеемся, что сможем предложить провести подобную игру в следующем году уже на территории Казахстана. Это будет такой же отборочный этап, как и в России, и финал будет проходить у нас с участием команды-победительницы из Казахстана», - уточнила Слесаренко.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий отметил, что идея с вовлечением иностранных команд в игру «Победа» «очень перспективна и важна».

«И то, что мы приглашаем на финальный этап игры военных атташе, показывает ее уникальные возможности. Мы максимально постараемся привлечь наших коллег из различных стран», - сказал он.

По словам Полетучего, военно-спортивная игра «Победа» является для молодого поколения прекрасной возможностью изучить историю России и ее вооруженных сил. В парке «Патриот», где с 18 по 21 июля пройдет финал игры, дети смогут посмотреть на уникальную экспозицию вооружений и военной техники. Кроме того, для детей и подростков проведут отдельные конкурсы параллельно с состязаниями военнослужащих на Армейских международных играх с 29 июля по 12 августа, сообщила журналистам на пресс-конференции Елена Слесаренко.

«На всех конкурсах Армейских международных игр - 2018 будут проходить юнармейские этапы. Регионам предложено 20 соревнований, все согласовано», - сказала она.

Слесаренко добавила, что конкурсы для детей будут отличаться от «взрослых» конкурсов.

«Конечно, "Танковый биатлон" мы среди детей проводить не будем. У нас будут велобиатлон, военно-спортивные эстафеты, стрельба, дог-биатлон. Наши юнармейцы будут экспертами на конкурсе "Полевая кухня"», - перечислила она.

Слесаренко выразила уверенность, что на всех этапах Армейских международных игр юнармейцы найдут для себя массу интересных занятий: посмотрят на конкурсы военнослужащих и проявят себя с лучшей стороны в собственных состязаниях. В свою очередь, Сергей Полетучий напомнил, что движение «Юнармия» приобрело сегодня массовый характер и в его рядах насчитывается до 250 тысяч детей и подростков от восьми до 18 лет.

«Они востребованы, приобретают новые умения и знания. Юные патриоты активны: они побывали в горах Кавказа, успели посетить Северный полюс, участвуют в вахтах памяти в своих регионах, поддерживают ветеранов, занимаются сбором гуманитарной помощи для школьников в Сирии», - перечислил Полетучий.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на полигонах семи государств.

Более 800 юнармейцев из 85 регионов России примут участие в конкурсе «Дорога победителей», военно-исторической реконструкции, а также отточат навыки боевой и строевой подготовки в финале военно-спортивной игры «Победа», сообщила журналистам Слесаренко. По ее словам, заключительный этап всероссийской игры пройдет на территории подмосковного парка «Патриот» с 18 по 21 июля.

«В прошлом году в игре участвовали 63 команды, в этом году - уже 85 команд из всех регионов страны. В парке "Патриот" будет создана атмосфера, которая вызовет у ребят особые чувства, которые помогут им думать в правильном направлении, для решения конкурсных заданий в рамках игры», - сказала она на пресс-конференции.

По словам Слесаренко, конкурсная программа представлена шестью дисциплинами. Конкурс «Дорога победителей» будет организован в зоне, где в прошлом году развернулась масштабная военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина». Участниками военно-спортивной игры «Победа» стали юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

В этом году в муниципальных этапах игры приняло участие более 136 тысяч человек, а в региональном - около 15 тысяч. Отборочные соревнования проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских частей и полигонов военных округов.