Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию

Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области.

Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской арабской республике.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.

Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций.

Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.