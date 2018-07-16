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Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию

Павел Настин
13:11 16.07.2018
Экипажи армейской авиации ВКС России вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области.
Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию
Фото: МО РФ

Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области.

Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской арабской республике.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.

Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций.

Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.

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