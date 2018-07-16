Завершился весенний призыв 2018 года граждан на военную службу в России

Весной 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тысяч человек. Указ Президента Российской Федерации № 129 от 30 марта 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Этой весной 15% призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеют высшее образование. Как и ранее, таким призывникам была предоставлена возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту. При этом количество научных рот увеличилось с 12 до 16, а также впервые комплектовались созданные для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса две научно-производственные роты. Более 330 молодых ребят из 48 субъектов Российской Федерации отправились служить в научные роты, 70 - в научно-производственные (на сегодняшний день в научных и научно-производственных ротах проходит службу более 750 человек). Участники Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" не только принимали активное участие в призывной кампании, но и более тысячи призывников, подготовленных в рядах юнармейского движения, было призвано на военную службу. Становится нормой не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти военную службу. При этом многие студенты для этого берут академический отпуск, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии с Федеральным законом № 444-ФЗ после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Более 130 граждан, пребывающих в запасе, воспользовались этим правом и были призваны на военную службу», - подчеркнул Бурдинский.

Как и в других субъектах Российской Федерации, призыв граждан на военную службу проводился в Республике Крым и городе Севастополь. Весной этого года с территории полуострова на комплектование войск направлено 2 800 человек.

Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы на сборных пунктах были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также несессерами, банковскими картами и персональными электронными картами.

Для прохождения военной службы женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись по возможности близко к местам их проживания.

Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано восемь воинских эшелонов. Все призывники при следовании к местам прохождения военной службы были обеспечены рационами питания на всю дорогу. При следовании воинскими эшелонами более трех суток питание призывников было организовано в вагонах-ресторанах. За весеннюю призывную кампанию воинскими эшелонами было перевезено более 6,2 тысячи призывников.

В воинские части, дислоцированные в отдаленных регионах, таких как Камчатский край и Сахалинская область, доставка призывников осуществлялась на самолетах военно-транспортной и гражданской авиации. За весеннюю призывную кампанию воздушным транспортом было перевезено более 15 тысяч призывников.

Призывники из числа спортсменов - кандидатов в сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта направлялись в спортивные роты. Весной в эти подразделения направлен 171 человек (всего в спортивных ротах проходят службу 350 человек).

Как и прежде, родители призывников имели возможность присутствовать на заседаниях призывных комиссий, а представители общественных организаций включались в их состав (присутствовало более 8,1 тысячи родителей, а также более 2,2 тысячи представителей общественных организаций работало на постоянной основе в составе призывных комиссий).

Призывные комиссии при определении вида и рода войск, в которые направлялся призывник, учитывали как состояние здоровья, так и результаты профессионального психологического отбора.

В соединения и воинские части весной 2018 года направлено более 23 тысяч граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям, в том числе около 16 тысяч - в ДОСААФ России.

В эту призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы направлено 218 человек, что на 30% меньше, чем осенью прошлого года. Всего альтернативную службу проходят 457 человек. Подавляющее большинство молодых людей делает выбор в пользу военной службы.

«Что касается граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно и в настоящее время не превышает 0,3% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия», - уточнил генерал.

Как и в предыдущие призывные кампании, работала прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Вместе с тем количество звонков (в этот призыв их было около 100) из года в год сокращается, большинство призывников и их родителей предпочитают получать информацию с официального сайта Министерства обороны Российской Федерации или по электронной почте. При этом большинство граждан интересовалось не возможностью получить отсрочку или освобождение от призыва, а порядком и условиями прохождения военной службы в конкретных видах и родах войск, возможностью служить в элитных войсках.

На сборном пункте города Москвы 26 июля 2018 года начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Евгением Бурдинским проведен личный прием граждан. В его ходе большинство обращений призывников и их родителей, представителей общественных организаций было по вопросам прохождения военной службы по призыву в спортивных и научных ротах, в том числе в научных ротах технополиса «Эра», а также повторного медицинского освидетельствования для призыва на военную службу. Всем обратившимся были даны квалифицированные исчерпывающие ответы.