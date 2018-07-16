Комбаты танковой армии Западного округа изучили способы ведения боя на основе сирийского опыта

В Московской области проходят полевые сборы комбатов танковой армии Западного округа.

Главная задача мероприятия - изучить новые способы ведения боя на основе сирийского опыта. Танковые экипажи совершают стремительные марш-броски и уничтожают цели с закрытых огневых позиций.

Кроме того, нужно отработать штурм в городских условиях. На этих учениях комбаты активно применяют самые современные средства связи и разведки.