Комбаты танковой армии Западного округа изучили способы ведения боя на основе сирийского опыта
В Подмосковье танковые экипажи отработали штурм в городских условиях.
В Московской области проходят полевые сборы комбатов танковой армии Западного округа.
Главная задача мероприятия - изучить новые способы ведения боя на основе сирийского опыта. Танковые экипажи совершают стремительные марш-броски и уничтожают цели с закрытых огневых позиций.
Кроме того, нужно отработать штурм в городских условиях. На этих учениях комбаты активно применяют самые современные средства связи и разведки.