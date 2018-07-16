Внештатных разведчиков-наблюдателей начали готовить в ВВО

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа до конца июля подготовят до тысячи внештатных разведчиков-наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, введена подготовка внештатных разведчиков-наблюдателей в мотострелковых подразделениях. Дополнительная подготовка наблюдателей обусловливается возрастанием роли разведки в современных военных конфликтах», - сказано в сообщении.

По его словам, десятидневный курс позволит расширить квалификацию специалистов других военно-учетных специальностей, которые смогут вести разведку в случаях, когда не привлекаются штатные разведчики, или помогая им. Планируется, что всего такую подготовку пройдут от 800 до одной тысячи человек.

В ходе такой подготовки опытные разведчики обучат стрелков и пулеметчиков визуально определять незначительные изменения в обстановке, прослушивать местность, определять демаскирующие признаки объектов как днем, так и ночью. Отдельные занятия посвящены ведению воздушной разведки, наблюдению в движении и методам маскировки.

Особое внимание уделяется приемам и правилам разведки с использованием оптических приборов и приборов ночного видения. Для обучения используются в том числе прицелы штатного оружия и современные лазерные дальномеры ЛПР-5, стоящие на вооружении в подразделениях.