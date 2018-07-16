Российские Су-25 в Киргизии нанесли удар неуправляемыми ракетами: видео

Экипажи штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант в Киргизии отработали удары по укреплениям условного противника на горном полигоне Эдельвейс. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учений экипажи военных самолетов отработали нанесение ударов по укреплениям условного противника. Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные наземные объекты, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-13, способные пробить земляное перекрытие толщиной до 3 метров или свод из армированного железобетона толщиной до 1 метра.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.