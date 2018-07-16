Масштабные учения артиллеристов ЦВО прошли на полигонах сразу трех областей округа

Артиллеристы ЦВО провели масштабные сборы, в которых приняли участие более шести с половиной тысяч человек и свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов, в том числе тяжелые самоходные пушки «Малка» и минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Расчеты в кратчайшее время должны развернуть артиллеристкие комплексы на боевые позиции, подготовить данные для стрельбы, совершить огневой налет и уйти от ответного удара противника. Особое внимание уделялось взаимодействию с подразделениями разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно - ударных огневых комплексов.

Артиллерийские стрельбы проводятся как в дневное, так и ночное время. В программу боевой подготовки артиллерийских подразделений внесены изменения на основе анализа опыта боевого применения в Сирии. Расчеты отрабатывают ведение сосредоточенного, беглого и заградительного огня.