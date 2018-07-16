Итоги весеннего призыва подвели в Минобороны РФ

Весенний призыв 2018 года завершен, по итогам которого на службу в армию направлено 128 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Весной 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 128 тысяч человек. Указ президента РФ № 129 от 30 марта 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме», - заявил Е.Бурдинский.

В заявлении также прозвучало, что весной 2017 года на срочную службу были направлены 142 тысячи новобранцев, в осенний призыв прошлого года - 134 тысячи. Существенное сокращение числа призывников в эту кампанию связано с увеличением в составе Вооруженных сил количества контрактников.

Также, по его словам, число граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, сегодня составляет не более 0,3% от общего числа призывников.

«Нормой становится не уклонение от призыва, а желание молодых людей пройти военную службу», - сказал генерал.

В заключение начальник ГОМУ отметил, что этой весной 15% призывников, направленных для прохождения военной службы, имеет высшее образование. Так, более 330 призывников из 48 субъектов РФ отправились служить в научные роты, 70 человек - в научно-производственные роты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Всего на сегодняшний день в научных и научно-производственных ротах проходят службу более 750 человек.