Международные соревнования спецназа начались под Псковом

Соревнования по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа» начались в Псковской области. За звание лучшей будут бороться 18 разведгрупп из России, Белоруссии, Армении и Казахстана, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Конкурсантам предстоит показать судьям свои навыки и умения в физподготовке, военной топографии, минно-подрывном деле, военно-медицинской подготовке и других дисциплинах», - говорится в сообщении.

Также, в ходе соревнований военнослужащим предстоит показать свои действия в «реальном бою», самостоятельно выбирая очередность поражения целей, а также практически молниеносно менять свои огневые позиции.

В качестве наблюдателей на соревнования приехали представители Китая, Киргизии и Узбекистана, отмечается в сообщении.

Соревнования продлятся до 24 июля.