Форсирование водной преграды на БМП-2: эффектные кадры учений

На полигоне Сосновый бор в Республике Бурятия с военнослужащими мотострелковых подразделений Восточного военного округа завершается комплекс занятий по преодолению водных преград на плаву.

В ходе практической части занятий экипажи боевых машин пехоты (БМП-2) выполняют нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и, в той же последовательности, обратно.

Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов учитывается также и средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее семи километров в час, а минимальная ширина водной преграды составляет 70 метров.

В свою очередь военнослужащими спасательных подразделений, в том числе водолазами, решаются задачи по эвакуации условно выведенной из строя техники и спасению экипажа.

Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки.

Всего в рамках проводимых учений около тысячи военнослужащих выполнят задачи по форсированию водной преграды на плаву.