На пределе возможностей: фантастические кадры тренировок морпехов Тихоокеанского флота

Морпехи Тихоокеанского флота на полигоне Горностай под Владивостоком готовятся отстоять честь России в финале Армейских международных игр «АрМИ-2018». Корреспондент «Звезды» Андрей Кармаданов увидел, что такое тренировка на пределе возможностей, когда преодолевая и сложнейшую полосу препятствий, и самого себя, бойцы показывают настоящие выносливость и целеустремленность.

Для морпехов не проблема с разбегу взобраться на четырехметровую стену. У них все отработано до мелочей - одни товарищи готовы подставить плечо, другие уже протягивают сверху руки.

Это заключительная тренировка военнослужащих Тихоокеанского флота перед вылетом в Китай, где и пройдет финал конкурса «Морской десант» Армейских международных игр.

Этап, который проходят в ходе тренировки морпехи, называют тропой выживания. Бойцам нужно преодолеть несколько километров марш-броска в бронежилетах, касках и с оружием, им приходится и ползти, и карабкаться, но чаще всего - бежать, причем и по песку, и по воде, и в гору.

«Самое главное в данных соревнованиях - это перебороть себя. Перебороть тот момент, когда становится уже тяжело. Когда становится невозможно. И когда думаешь - все, я не могу. Когда перебарываешь себя, открывается второе дыхание. И уже не остановить», - отмечает командир взвода морской пехоты Артем Смирнов.

Кроме того, морперах нужно думать о том, как сберечь оружие, из которого в конце марш-броска придется стрелять по мишеням. В этот момент у них есть лишь несколько секунд, чтобы восстановить дыхание, успокить дрожь и прицелиться.

Но и это еще не все: в финале соревнований морпеха нужно донести на носилка «раненного» товарища к долгожданному финишу.