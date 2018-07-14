Международный конкурс танкистов пройдет в Омске

Международный армейский конкурс военнослужащих-танкистов «Рембат-2018» пройдет в Омске с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщает правительство Омской области.

«Запланированы соревнования экипажей мастерских технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин в индивидуальной гонке, по стрельбе из штатного оружия и метании гранат. Также пройдут военно-спортивная и смешанная эстафеты: пеший марш-бросок, преодоление полосы препятствий, марш-бросок на технике и эвакуация техники в условиях боя», - говорится в сообщении.

Состязания, в которых примут участие команды от Вооруженных Сил России и Китая, пройдут на базе Омского автобронетанкового инженерного института и войдут в программу IV Армейских международных игр «Армия-2018».

IV Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа на территориях 7 государств. В них примут участие команды из 32 стран.