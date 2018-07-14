Липецкий авиацентр получит истребители Су-57 одним из первых в армии

Истребители пятого поколения Су-57 в ближайшее время поступят в распоряжение специалистов Липецкого авиацентра, которые получат данные самолеты одними из первых в армии. Об этом сообщил журналистам глава авиацентра Юрий Сушков.

«В ближайшее время мы получим новый самолет - Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе», - сказал генерал-лейтенант.

Сушков добавил, что на сегодняшний день авиацентр в Липецке оснащен самыми лучшими самолетами - Су-35 и Су-30СМ.

Генерал-лейтенант также напомнил, что Липецкий авиацентр является передовым соединением ВКС России, выполняя самые важные и ответственные задачи командования армии.