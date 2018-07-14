В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках

ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил РФ по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В соревнованиях участвуют 14 команд: две команды Западного военного округа, команда Сухопутных войск, три команды Военного института физической культуры - «Волна», «Буря» и «Альбатрос», шесть команд Военно-Морского Флота России, представляющих разные высшие военно-морские образовательные учреждения и воинские части, а также команды Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов», - говорится в сообщении.

Состязания военных гребцов в Кронштадте Ленинградской области проводятся с 2014 года накануне празднования Дня Военно-морского флота России.