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В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках

Алексей Гундарев
03:24 14.07.2018
Турнир приурочен к празднованию Дня ВМФ.
В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках
Фото: Минобороны РФ

ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил РФ по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В соревнованиях  участвуют 14 команд: две команды Западного военного округа, команда Сухопутных войск, три команды Военного института физической культуры - «Волна», «Буря» и «Альбатрос», шесть команд Военно-Морского Флота России, представляющих разные высшие военно-морские образовательные учреждения и воинские части, а также команды Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов», - говорится в сообщении.

Состязания военных гребцов в Кронштадте Ленинградской области проводятся с 2014 года накануне празднования Дня Военно-морского флота России.  

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