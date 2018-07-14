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Уникальное десантирование экипажа внутри БТР-МДМ «Ракушка»: кадры учений

Ольга Бороднева
01:52 14.07.2018
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что восхищен мужеством испытателей.

На совместном учении Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации впервые было осуществлено десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри.

«Ракушка» стала жемчужиной маневров, которые прошли в Рязанской области. Внутри бронемашины десантировался экипаж из трех человек. БТР-МДМ всего три года на вооружении, и такого испытания за это время еще не было. Экипаж десантировался с высоты более чем 1800 метров внутри бронетехники весом 14 тонн.

После приземления десантники прошли осмотр медиками, которые зафиксировали, что бойцы в порядке. Корреспонденту «Звезды» представилась уникальная возможность пообщаться с парашютистами сразу после приземления.

«В основу создания средств десантирования положен труд многих инженеров, конструкторов, рабочих, поэтому чувство надежности нашей техники – всегда с нами. Страха как такового нет. Вера в технику, вера в людей, которые ее создали», - поделился эмоциями один из испытателей.

Весь этот процесс очень напоминает возвращение космонавтов на землю: не зря испытателей перед этим заданием тоже готовили в барокамере. Повышенное давление ответственности испытывали и на трибунах. Командующие ВДВ и Военно-транспортной авиацией признаются: переживали, но, к счастью, напрасно.

«Переживали, на самом деле. Это первый раз происходит с новыми образцами, которые приняты на вооружение ВДВ. Десантировался экипаж внутри бронетранспортера БТР МДМ», - заявил командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также отметил, что восхищен мужеством испытателей. Командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в свою очередь подчеркнул, что это историческое событие, за которым стоит большое будущее.

«Внутри данного образца техники, поступающего на вооружение ВДВ, десантировались люди испытатели-парашютисты, которые доказали возможность этого способа десантирования внутри данной боевой машины. За этим стоит большое будущее, поэтому действительно это историческое событие», - подчеркнул Бенедиктов.

На завершающем этапе учений десантникам потребовалась помощь артиллеристов. После залпов – все поле в дыму - и «неприятелю» победы не увидеть, как собственных бойцов в этой завесе.

В Минобороны отметили, что на время учения парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона», гаубичной батареей Д-30, зенитной ракетной батареей «Стрела-10М» и переносным зенитным ракетным комплексом «Верба».

Также в маневрах приял участие взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников «Орлан-10» и «Элерон». В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения проводились с 9 по 13 июля на территории четырех регионов России. Всего в маневрах было задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

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