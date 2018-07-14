Десантники не позволили «противнику» прорвать оборону

Масштабные полковые учения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации ВКС России завершились ведением оборонительного боя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На этапе боевой стрельбы были задействованы более 500 человек. Стрельбы велись из двух самоходных артиллерийских дивизионов 2С-9 Нона, БМД-4М, минометной батареи, ПЗРК "Игла" и гаубичной батареи Д-30», говорится в сообщении.

На заключительном этапе маневров десантникам пришлось воспрепятствовать прорыву резервов противника.

Учения проводились с 9 по 13 июля на территориях четырех регионов России. Всего в маневрах было задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

Как сообщалось ранее, особенностями маневров стали переброска десантников и военной техники самолетами военно-транспортной авиации на огромные расстояния, а также взаимодействие командиров всех степеней с целью управления подразделениями различных родов войск, таких как авиация, десант, артиллерия, ПВО, тыловое и техническое обеспечение.