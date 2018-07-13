В Финском заливе пройдут четыре репетиции Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге накануне Дня ВМФ пройдут четыре репетиции Главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В настоящий момент корабли, которые уже прибыли в Кронштадт, отрабатывают слаженность действий на тренировках в Финском заливе, налаживается связь между экипажами», - говорится в сообщении.

17 и 20 июля экипажи кораблей проведут ночные тренировки, 22 июля – дневную, а 26 июля пройдет генеральная репетиция.

Напомним, что первая тренировка парада прошла в Финском заливе 11 июля.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 29 июля. В этом году в нем примут участие более 40 военных кораблей.