Японские и корейские истребители сопровождали Ту-95МС над Дальним Востоком

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Cамолеты Дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35C. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии.

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.