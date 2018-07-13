Снайперы ЗВО изучат сирийский метод стрельбы вслепую
В ходе сборов на полигоне Мулино в Нижегородской области руководящий состав ЗВО улучшит свои навыки с учетом сирийского опыта, сообщает пресс-служба округа.
В частности, речь идет о стрельбе из снайперской винтовки без прямой видимости цели.
«В городских боях в Сирии цель часто находится за укрытиями, стенами, внутри зданий. В таких ситуациях снайпер поражает противника по указаниям второго бойца группы», - рассказал начальник пресс-службы Западного военного округа Мугинов.
По его словам, при таком методе стрельбы наводчик занимает удобную для наблюдения и корректировки огня позицию на удалении от снайпера, который поражает цель сквозь преграду.
Повысить точность стрельбы также помогает высокоточная оптика и тепловизионные прицелы.
Занятия начнутся 19 июля, сообщает пресс-служба округа.