Снайперы ЗВО изучат сирийский метод стрельбы вслепую

В ходе сборов на полигоне Мулино в Нижегородской области руководящий состав ЗВО улучшит свои навыки с учетом сирийского опыта, сообщает пресс-служба округа.

В частности, речь идет о стрельбе из снайперской винтовки без прямой видимости цели.

«В городских боях в Сирии цель часто находится за укрытиями, стенами, внутри зданий. В таких ситуациях снайпер поражает противника по указаниям второго бойца группы», - рассказал начальник пресс-службы Западного военного округа Мугинов.

По его словам, при таком методе стрельбы наводчик занимает удобную для наблюдения и корректировки огня позицию на удалении от снайпера, который поражает цель сквозь преграду.

Повысить точность стрельбы также помогает высокоточная оптика и тепловизионные прицелы.

Занятия начнутся 19 июля, сообщает пресс-служба округа.