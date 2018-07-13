Комплекс «Стрелец» применили на учениях морпехов в Дагестане

Согласно легенде учений, разведдозор обнаружил условного противника. Разведчики с помощью лазерного дальномера из комплекта комплекса «Стрелец» определили его точные координаты.

После этого данные были переданы командиру подразделения, батарея выдвинулась на позицию и выполнила стрельбу по назначенным целям.

В маневрах были задействованы более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона».