Сербские военные приехали в Волжский для участия в «Инженерной формуле»

Команда из 15 сербских военнослужащих прибыла в Волгоградскую область для участия в международном конкурсе инженерных войск «Инженерная формула», который проводится в рамках Армейских международных Игр - 2018.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, иностранных гостей поставили на довольствие и разместили в специально подготовленных для них казармах 187-го Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в городе Волжском Волгоградской области, где и пройдет конкурс.

Также в конкурсе примут участие военнослужащие из Китая, ЮАР, Пакистана и Белоруссии, прибытие которых ожидается 19 июля. «Инженерная формула» будет проходить с 1 по 5 августа 2018 года.