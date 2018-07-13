Суперсовременный спорткомплекс открылся в Военно-медицинской академии

Новый спорткомплекс открылся на территории Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Во дворце спорта есть семь залов для гимнастики, фитнеса, рукопашного боя и занятий на тренажерах. Также в спорткомплексе построили 25-метровый бассейн на четыре дорожки и с двумя вышками для прыжков в воду. Кроме того, там имеются классы для проведения методических занятий с курсантами.

Здание, площадь которого составляет десять тысяч квадратных метров, возвели всего за два года.