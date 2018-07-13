Российские миротворцы отразили атаку «диверсантов» в Самарской области

Военнослужащие отработали выполнение задач по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов.

В маневрах была задействована мотострелковая миротворческая бригада 2-й гвардейской армии ЦВО.

Это единственное миротворческое соединение в Сухопутных войсках РФ. Бригада полностью укомплектована военнослужащими-контрактниками.