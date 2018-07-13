Бой с невидимкой: танкисты ЮВО провели учения в ростовских степях

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, провели учения со стрельбой штатными боеприпасами.

По условиям тренировок экипажи вели стрельбу из пушек и пулеметов по движущимся и внезапно появляющимся мишеням, которые имитировали гранатометчиков, танки и артиллерийские орудия.

Механики-водители оттачивали мастерство управления многотонными боевыми машинами. Они отработали преодоление противотанковых рвов, заграждений и естественных препятствий.

Учения стали завершением первого этапа летней подготовки военнослужащих ЮВО.