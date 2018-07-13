За безопасностью на АрМИ-2018 проследят военные полицейские

В преддверии Армейских международных игр Главное управление военной полиции Минобороны России обсудило координацию действий с федеральными органами власти.

На совещании поднимались вопросы по выделению сил и средств от федеральных органов исполнительной власти и центральных органов военного управления, принимающих участие в обеспечении комплексной безопасности соревнований на территории Российской Федерации.

Военные полицейские также обсудили со своими коллегами из МВД России вопросы общественной безопасности, установления пропускного режима и досмотра граждан. С МЧС России были достигнуты договоренности по взаимодействию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения комплексной безопасности в период проведения Армейских международных игр будет привлечено более двух тысяч человек и 450 единиц автомобильной техники.