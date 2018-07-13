Патриарх Кирилл открыл выставку «Окна мужества» в Москве

Торжественное открытие тематической экспозиции «Окна мужества», подготовленной РИА «Армия России» Минобороны РФ, состоялось в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово.

В открытии «Окон мужества» приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил полковник Михаил Барышев, военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и руководитель РИА «Армия России» Андрей Боровик.

Фотовыставка представляет яркие работы военных фотографов, отразивших в своих снимках преемственность традиций взаимодействия русской армии и русской православной церкви.

Акция «Окна мужества» проводится в рамках реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан России, которая раскрывает жизнь современной армии и ее историю.

Впервые «Окна мужества» открылись в 2013 году на Гоголевском бульваре в Москве.