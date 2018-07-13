Российские истребители совершили семь за неделю перехватов иностранных разведчиков

Истребители Военно-космических сил России семь раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков у воздушных границ страны, следует из инфографики, опубликованной на сайте военного ведомства.

Отмечается, что всего за это время совершили полеты вдоль российской территории 15 иностранных воздушных судов.

Нарушения воздушного пространства РФ не зафиксированы.