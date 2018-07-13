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Российские истребители совершили семь за неделю перехватов иностранных разведчиков

Алексей Гундарев
00:49 13.07.2018
Минобороны России зафиксировало 15 полетов зарубежных летательных аппаратов вдоль границ России за прошедшие семь дней.
Российские истребители совершили семь за неделю перехватов иностранных разведчиков
Фото: Минобороны РФ

Истребители Военно-космических сил России семь раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков у воздушных границ страны, следует из инфографики, опубликованной на сайте военного ведомства.

Отмечается, что всего за это время совершили полеты вдоль российской территории 15 иностранных воздушных судов.

Нарушения воздушного пространства РФ не зафиксированы.

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