Связисты ЮВО обеспечили четкое управление войсками в условиях противодействия диверсионным группам «противника»

Окружной этап профессионального конкурса военных связистов «Уверенный прием-2018» прошел в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Соревнования проводились среди экипажей аппаратных связи соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Ростовской области», - говорится в сообщении.

По замыслу состязаний экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развертывали радиорелейные линии, обеспечивали связь органов управления с командирами подразделений, передавая цифровую информацию по защищенным каналам связи.

Практические действия конкурсанты выполняли на новейшей технике: радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, командно-штабных машинах Р-149, аппаратных комплексах «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи.

Обстановка конкурса была максимально схожей с боевой. К примеру, связистам периодически мешали атаковавшие диверсионные группы «противника».

Победители представят Южный военный округ на всеармейском этапе конкурса полевой выучки специалистов связи «Уверенный приём-2018», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 июля по 7 августа.