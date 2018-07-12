В России стартовал проект «Юнармия. Наставничество»

Федеральный проект «Юнармия. Наставничество» стартовал в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сегодня важный день: мы объявляем о старте проекта «Юнармия. Наставничество», - заявила Кузнецова.

Она пояснила, что проект ориентирован на воспитанников детских домов. По ее словам, всего 10% выпускников этих заведений удается благополучно устроить собственную жизнь. Поэтому они нуждаются не только в материальной помощи.

«Этим детям нужна поддержка, нужен совет, нужен друг. Очень важно, чтобы был наставник», - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен уточнила, что проект с февраля 2018 года был опробован в восьми регионах РФ.