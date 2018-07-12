Экспедиция Северного флота посетит места ядерных испытаний на Новой Земле

Спасательный буксир Северного флота СБ-523, на борту которого находится второй отряд комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю, проводимой при поддержке Русского географического общества, продолжает выполнять задачи у южных берегов архипелага.

Сделав краткую остановку в губе Широчиха, экспедиционный отряд проследовал в губу Черная, где работы продлятся несколько дней.

В контексте задач, которые выполняют военные исследователи, губа Широчиха представляет интерес, так как именно отсюда прославленный российский штурман Петр Кузьмич Пахтусов начинал обследование берегов Новой Земли в обеих своих экспедициях в 1882 и 1884 годах.

Отделенная от Широчихи узким полуостровом губа Черная издавна известна русским промышленникам. Об этом свидетельствуют установленные на входе в губу старинные поклонные кресты. Длительную остановку сделал здесь в 1911 году Владимир Русанов, назвавший массивный мыс в глубине губы по имени своего спутника Тизенгаузен. В 1925 году здесь было основано промысловое становище Красино.

Именно в губе Черная в далекие пятидесятые годы прошлого века прогремели первые взрывы Новоземельского ядерного полигона.

Экспедиционному отряду за несколько дней работы предстоит провести военно-исторические исследования в окрестностях губы Черная. Будут осмотрены пункты дислокации воинских частей ПВО советского времени, а также пост наблюдения и связи времен Великой Отечественной войны.

Наиболее важную работу проведут здесь специалисты Центрального полигона Российской Федерации. С помощью новейшей аппаратуры с целью радиоэкологических исследований будут проведены анализы проб морской воды, донных осадков, бентоса, почвы и береговой растительности. В ходе работы будет собран необходимый статистический материал, апробированы разработанные в 12 Главном управлении методики. Совокупность применения современных образцов оборудования и новейших методик позволит в кратчайшие сроки определить, как повлияла испытательная деятельность полигона на окружающую среду, идет расширение опасного района или, наоборот, район уменьшился со временем.

В завершение работ военнослужащие экспедиционного отряда заложат первый камень в основание памятного знака, который в последующем будет установлен в память заслуг четырех командиров Северного флота - капитанов 2 ранга Георгия Лазарева, Николая Шумкова, Геннадия Каймакпа и подполковника Федора Курпякова, выполнивших в годы холодной войны боевые стрельбы торпедами с ядерным зарядом по мишенной позиции.