Ледовая разведка: дальние противолодочники Ту-142МК облетели Арктику

Пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МК морской авиации Северного флота осуществила полет в Арктике по районам границ ледового поля.

Как сообщила пресс-служба флота, в ходе арктического полета морские летчики осуществили воздушную разведку ледового поля. Полученные данные существенно облегчают прокладку маршрута и навигацию гражданских судов в северных районах.

Полет проходил в рамках плановых мероприятий боевой подготовки за летний период обучения 2018 года.

Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов по обеспечению задач летной подготовки.