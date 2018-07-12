Закон об обеспечении жильем преподавателей-военнослужащих принят Госдумой
Нижняя палата приняла закон, который гарантирует предоставление жилья сотрудникам военных центров при государственных вузах.
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Госдума приняла закон, уравнивающий в правах на получение жилья военнослужащих-преподавателей как из военных учебных заведений, так и с военных кафедр и из учебных центров при государственных вузах.
Как пояснил глава комитета по обороне, герой России и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, ранее такое право по формальным причинам имели только преподаватели военных кафедр.
Теперь социально-значимый документ кардинально улучшит жилищные условия военнослужащих-преподавателей и членов их семей.