Закон об обеспечении жильем преподавателей-военнослужащих принят Госдумой

Госдума приняла закон, уравнивающий в правах на получение жилья военнослужащих-преподавателей как из военных учебных заведений, так и с военных кафедр и из учебных центров при государственных вузах.

Как пояснил глава комитета по обороне, герой России и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, ранее такое право по формальным причинам имели только преподаватели военных кафедр.

Теперь социально-значимый документ кардинально улучшит жилищные условия военнослужащих-преподавателей и членов их семей.